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Американский журналист рассказал об украинском «танке-Франкенштейне»

Forbes: ВСУ собирают танки из деталей подбитых машин из-за нехватки техники

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинская армия испытывает острый дефицит техники, потому танки собираются из деталей подбитых машин. Один такой увиденный танк Т-72 описывает обозреватель Дэвид Экс в материале издания Forbes.

Для производства боевой машины использовали обломки, по меньшей мере: башню от Т-72Б1, корпус от Т-72Б3 и ведущее колесо от Т-62.

«Этот монструозный танк-Франкенштейн подчеркивает развивающуюся нехватку танков на Украине», — заявил Экс.

26 октября член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает оружия для комплектования новых подразделений.

Боеприпасы нужно производить на Украине, так как они закончились во всем мире, «склады пусты», заявил 24 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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