Армия Израиля пока не имеет данных о гражданских потерях в Джабалии

Израильские военные проводили в Джабалии в секторе Газа операцию по ликвидации одного из командиров радикального палестинского движения ХАМАС, есть сведения о десятках уничтоженных радикалов, подтвержденные данные о потерях среди гражданского населения пока отсутствуют. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Корникус, передает ТАСС.

«Я понимаю, что есть сообщения о гражданских потерях. Они пока не подтверждены», — сказал Корникус.

По его словам, главной целью удара был подземный комплекс, в котором скрывался командир одного из боевых подразделений ХАМАС Ибрагим Биари. По информации ЦАХАЛ, Биари играл важную роль в планировании нападения на Израиль 7 октября. О его уничтожении сообщала армейская пресс-служба.

До этого представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев «Джабалия» в секторе Газа. Он назвал случившееся трагедией войны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.