Иранский генерал заявил о подземной базе США в Израиле

Генерал Вооруженных сил Ирана Голям-Али Рашид в интервью иранскому агентству Tasnim заявил, что у США есть подземная база в израильском Тель-Авиве, откуда представители Центрального командования Соединенных Штатов (СЕНТКОМ) координируют действия Израиля в секторе Газа.

«Командиры СЕНТКОМ, а также сухопутных войск и военно-морских сил армии США находятся в данный момент на подземной базе под Тель-Авивом. Они координируют действия командующих израильской армии в ходе операции в секторе Газа», — сказал он.

По словам генерала, имеющаяся в распоряжении иранской стороны информация доказывает, что «действия Соединенных Штатов не соотносятся с заявлениями о необходимости ограничить распространение конфликта в регионе».

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на шутку главы SpaceX и Tesla Илона Маска про военные базы США и Иран иронично попросил миллиардера не забывать о постоянной угрозе, исходящей от России.

Ранее Медведев сравнил митинги за Палестину и Украину.