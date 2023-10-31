Соединениями группировки войск «Днепр» ликвидированы в районе острова Алешкинский в Херсонской области три замаскированные лодки украинских Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативной службы региона.

По данным источника, также было уничтожено скопление бойцов ВСУ.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Зеленовка», — уточнил представитель ведомства.

Украинские военнослужащие понесли потери в месте скопления в районе острова Алешкинский.

Также стало известно, что в островной зоне был нанесен удар по позиции ВСУ на Каховском направлении в районе Качкаровки. В результате две машины были выведены из строя.

До этого украинский комбат Дмитрий Кухарчук обращал внимание, что Украина проигрывает из-за неготовности общества.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.