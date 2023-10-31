В Кемеровской области задержали работавшего на разведку Украины хакера

Федеральная служба безопасности РФ задержала в городе Белово Кемеровской области по подозрению в государственной измене участника «кибервойск» Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пресечена направленная против безопасности Российской Федерации противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации», — заявили в ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, задержанный через социальные сети вступил в киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины. Задержанный, получая задания, атаковал информационные ресурсы России, в том числе объекты критической инфраструктуры страны.

Накануне ФСБ задержала в Севастополе по подозрению в государственной измене гражданина России, который направил украинской стороне сведения по оборонительным укреплениям Крыма.

До этого калининградский бизнесмен, гражданин России и Израиля Андрей Гальчевский был осужден за попытку вступить в иностранный легион ВСУ.

Ранее ФСБ предостерегла от госизмены жителя Абакана, собравшегося вступить в ВСУ.