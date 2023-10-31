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В МИД Китая высказались насчет продолжающейся войны Израиля и ХАМАС

В МИД Китая пообещали продолжать продвигать мирное урегулирование в секторе Газа

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Depositphotos

В МИД Китая пообещали продолжать продвигать мирное урегулирование в конфликте между ХАМАС и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай продолжит придерживаться основного направления по содействию примирению и проведению мирных переговоров, стимулировать вовлеченные страны укреплять взаимное доверие в области безопасности, устранять противоречия и разногласия посредством откровенного диалога и взаимодействия», — заявил помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун.

Схожую позицию Нун выразил в отношении украинского кризиса, где Китай призывает создавать условия для возобновления переговоров.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус сообщил, что более 800 тыс. жителей Газы эвакуировались с севера палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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