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Британский журнал назвал опасность, которую несут диверсии Украины

Spectator: диверсии украинских спецслужб могут вовлечь Запад в войну

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Alex Babenko/AP

Профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти заявил, что операции украинских спецслужб могут спровоцировать Москву нанести ответный удар, что повлечет за собой втягивание западных стран в конфликт. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

По мнению профессора, российская сторона может расценить помощь Запада украинским спецслужбам как использование оружия по территории России. Это, в свою очередь, может привести к прямому возмездию со стороны Москвы.

Галеотти считает, что украинские диверсии не подрывают моральный дух россиян, а наоборот заставляют их защищать свою страну. Поэтому недостаточный контроль за украинскими спецслужбами может иметь негативные последствия для США и Запада.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что Киев может быть связан с событиями в Дагестане в том числе на фоне реакции украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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