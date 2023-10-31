Британский журнал назвал опасность, которую несут диверсии Украины

Профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти заявил, что операции украинских спецслужб могут спровоцировать Москву нанести ответный удар, что повлечет за собой втягивание западных стран в конфликт. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

По мнению профессора, российская сторона может расценить помощь Запада украинским спецслужбам как использование оружия по территории России. Это, в свою очередь, может привести к прямому возмездию со стороны Москвы.

Галеотти считает, что украинские диверсии не подрывают моральный дух россиян, а наоборот заставляют их защищать свою страну. Поэтому недостаточный контроль за украинскими спецслужбами может иметь негативные последствия для США и Запада.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что Киев может быть связан с событиями в Дагестане в том числе на фоне реакции украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.