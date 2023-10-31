В Европарламенте прокомментировали конфликт на Украине

Депутат Европарламента (ЕП) от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Крах заявил в интервью изданию American Conservative, что на Украине идет война за мировой порядок.

По словам Краха, Украина стала марионеткой в руках США.

«Война (на Украине. — «Газета.Ru») связана с желанием Америки потеснить Россию. Это война за мировой порядок. И Вашингтон, по сути, взял контроль над Киевом», — заявил депутат.

Он добавил, что в мире три страны обладают наивысшим суверенитетом — это Россия, США и Китай. Они могут не учитывать интересы своих соседей. Также Крах подчеркнул, что многополярное мировое устройство неизбежно.

До этого американская политическая газете The Hill писала, что в конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на $14 млрд без Украины и Тайваня.

Документ предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» и «Праща Давида».

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».