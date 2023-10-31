Боец «Ахмата» заявил, что ВСУ применяют фосген и хлорпикрин

На Кременском участке фронта в Донбассе боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что украинская армия использует газы фосген, хлорпикрин и фосфорные боеприпасы против российских бойцов, сообщает РИА Новости.

Член спецназа «Ахмат» отметил, что газы периодически скидывают с коптеров, а также используют зажигательные боеприпасы и кассеты. Он также упомянул, что украинские военнослужащие сбрасывают капсулы с газами в окопы российских бойцов при помощи квадрокоптеров.

Фосген, известный своим удушающим действием, был использован в качестве боевого отравляющего средства в Первой мировой войне. Хлорпикрин же применяется для проверки герметичности противогазов в военной промышленности.

В январе посольство России сообщило о возможной подготовке ВСУ к использованию химоружия. Как указали в дипломатическом представительстве, украинцы намерены прикреплять эти баллоны к беспилотникам.

Также российский МИД заявил, что США не выполняют обязательства в рамках Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) и по информированию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о фактах оставления своего химоружия на территории других стран,

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.