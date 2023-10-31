Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военные РФ отбили девять атак ВСУ у Синьковки и Теньковки

Минобороны: российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отбили за минувшие сутки девять атак украинских войск на Купянском направлении. О действиях российских военных сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Теньковки.

11 октября Зыбинский сообщил, что российские вертолеты и штурмовики нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении. В нанесении ударов в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации.

7 октября российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. Также сообщалось, что на этом направлении группировка войск «Запад» Вооруженных сил России нанесла удары по живой силе и технике украинской армии.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий