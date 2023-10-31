Военные РФ отбили девять атак ВСУ у Синьковки и Теньковки

Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отбили за минувшие сутки девять атак украинских войск на Купянском направлении. О действиях российских военных сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Теньковки.

11 октября Зыбинский сообщил, что российские вертолеты и штурмовики нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении. В нанесении ударов в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации.

7 октября российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. Также сообщалось, что на этом направлении группировка войск «Запад» Вооруженных сил России нанесла удары по живой силе и технике украинской армии.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.