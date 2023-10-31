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Российские военные поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны заявили о поражении опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) нанесли поражение опорным пунктам и укрытиям украинской армии под Ивановкой на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в беседе с РИА Новости.

«Расчеты ТОС нанесли удары по <...> опорным пунктам <...> в районе Ивановки», — рассказал он.

Согласно информации Зыбинского, там также укрывались солдаты 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

В публикации говорится, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 с воздуха ударили по скоплению живой силы, оружию и оборонной технике бригад ВСУ неподалеку от населенных пунктов Песчаный, Загоруйковка, Берестовое и Степовая Новоселовка.

«Общие потери противника на данном участке фронта составили до 90 военнослужащих», — указал представитель Минобороны.

Помимо того, ВСУ лишились двух танков Т-64, трех боевых машин пехоты и двух беспилотников.

До этого российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», поразив скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из укрепленных районов в зоне военной операции.

Ранее в Минобороны сообщили о работе ТОС «Солнцепек».

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Операция на Украине
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