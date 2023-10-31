Военнослужащие спецназа «Сибирь» Южной группировки войск ночью уничтожили легкобронированный автомобиль и группу подкрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые продвигались к Клещеевке. Как пояснил РИА Новости командир подразделения, за населенный пункт сейчас ведутся бои на Артемовском участке фронта.

По словам руководителя группы, командование поставило задачи «резать фланги» и «обрезать подброс личного состава» в район Клещеевки. Выполняя данные задания, спецназ поразил четким попаданием бронеавтомобиль, который перебрасывал украинских военных на один из флангов Клещеевки.

Затем спецназ эффективно атаковал группу пехоты из восьми человек, из которой уцелел только головной дозор.

30 октября на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки российских войск с помощью артиллерии и тяжелых огнеметных систем ударили по нескольким бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Марьинка, Андреевка и Клещеевка в ДНР. Потери противника составили до 285 военных.

Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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