Украинские командующие утаивают свои имена, чтобы избежать осуждения за поражения на поле боя. Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины с позывным »Арти Грин» в эфире Youtube-канала «ALPHA Media».

Он обвинил командование в том, что оно скрыто даже для собственных бойцов. По словам украинского военнослужащего, командиры затаиваются даже от офицеров, что нередко влечет к ошибкам на фронте.

«Я никогда не слышал, чтобы были засекречены командующие для самих войск», — негодует военный.

По его словам, для повышения привлекательности службы в ВСУ нужно повысить престижность самой украинской армии, но в ней ощущается нехватка авторитетных генералов.

«Я бы их до рядового разжаловал и отправил в эти самые штурмы», — подытожил Арти Грин.

До этого журнал Time, ссылаясь на высокопоставленного военнослужащего, писал, что некоторые украинские военные игнорируют прямой приказ о наступлении из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что британские военные готовят спецназ Украины для операций в Крыму.