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Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ ударил по инфраструктуре и объектам «Хезболлы» в Ливане

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Imago/saeedqaq

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористической инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане», — указывается в публикации.

Иных подробностей пока не приводится.

Согласно информации пресс-службы, удары пришлись на посты и объекты, используемые «Хезболлой».

Некоторое время назад израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа вошла в третью фазу, включающую расширение наземных действий в палестинском анклаве.

Накануне вооруженное крыло организации «Хезболла» уничтожило оборудование для разведки, находившееся на военно-морской базе Израиля возле мыса Рас-эн-Накура.

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