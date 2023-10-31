Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористической инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане», — указывается в публикации.

Иных подробностей пока не приводится.

Согласно информации пресс-службы, удары пришлись на посты и объекты, используемые «Хезболлой».

Некоторое время назад израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа вошла в третью фазу, включающую расширение наземных действий в палестинском анклаве.

Накануне вооруженное крыло организации «Хезболла» уничтожило оборудование для разведки, находившееся на военно-морской базе Израиля возле мыса Рас-эн-Накура.