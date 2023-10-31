В Израиле нашли способ противостоять использованию туннелей ХАМАС

Израиль разработал стратегию противодействия использованию туннелей ХАМАС в городских боях в секторе Газа. Об этом заявил представитель израильской армии, подполковник Джонатан Конрикус на брифинге в Женеве, пишет РИА Новости.

Конрикус отметил, что подробности тактики не могут быть раскрыты, но подчеркнул, что Израиль теперь владеет различными методами для нейтрализации стратегии ХАМАС по использованию туннелей. Он также признал, что борьба с ХАМАС в густонаселенных районах будет сложной и может привести к потерям среди военнослужащих.

7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках операции «Наводнение Аль-Аксы», объявленной ХАМАС. Боевики организации проникли в южные приграничные районы Израиля, открывали огонь по военным и гражданским объектам, а также взяли заложников. По данным местных властей, в Израиле в итоге атаке пострадали более 5 тысяч человек.

В ответ на атаку армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней израильские военные захватили контроль над приграничными населенными пунктами и начали авиационные удары по различным объектам, включая гражданские цели в секторе Газа.

Кроме того, Израиль объявил полную блокаду сектора, прекратив поставки воды, еды, электричества, медикаментов и любого топлива.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».