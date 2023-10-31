Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с конгрессменами США

Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США во время визита в Киев обсудила с главой Украины Владимиром Зеленским первоочередные оборонные нужды украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Офиса Зеленского.

Уточняется, что 30 октября украинский лидер принял двухпартийную делегацию находящихся в Киеве с визитом Палаты представителей конгресса США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. В ходе встречи конгрессмены заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у Вооруженных сил Украины (ВСУ)..

«Нужны любые аргументы (со стороны Киева. — «Газета.Ru» о важности и экономической, и гуманитарной помощи. Второе, война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт, Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», — сказал демократ от штата Иллинойс Майкл Куигли.

Он также отметил, что Украине пора становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о необходимости производства боеприпасов на Украине, поскольку они закончились во всем мире. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин считает, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева. На Украине уже готовятся к запуску оружейных заводов Rheinmetall и Bayraktar, о запуске объявила BAE Systems. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.