По судоремонтному заводу около Одессы нанесен удар

Судоремонтный завод, находящийся в Одесской области на Украине, был атакован 30 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Утром политик заявил о взрывах в городе.

«В том числе атакован судоремонтный завод под Одессой», — отметил он.

Около 11:00 мск воздушную тревогу в Одессой области отменили. Других подробностей украинские власти не привели.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

В Одессе горожане услышали взрывы в поселке Таирова и микрорайоне Черемушки. По словам местных жителей, взрыв было слышно 30 октября и в районе поселка Радужное.

Российская армия с 10 октября прошлого года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент России Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, который киевский режим устроил на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины объявляется каждый день.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления.