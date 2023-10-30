В ВСУ рассказали, какие истребители получит Украина

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» заявил, что Украина не получит больше никаких современных иностранных истребителей, кроме обещанных F-16.

По его словам, есть и другие более современные самолеты, чем F-16. Например, истребители Gripen шведского производства могут выполнять много задач.

«Но, исходя из реалий, мы хотим как можно быстрее получить эту технику. А быстрее, чем F-16, мы не получим, наверное, уже ничего другого», — заключил Игнат.

22 октября Юрий Игнат сообщал, что скоро первая группа украинских пилотов по окончании курса пилотирования на авиатренажерах сядет в F-16. Летчиков будут сопровождать инструкторы.

Кроме того, стало известно, что Украина ждет от Запада поставок F-16 в начале 2024 года.

До этого Игнат говорил, что его стране потребуется около 128 истребителей.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.