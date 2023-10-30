Экс-депутат Рады сообщил, что солдаты ВСУ снимают стресс с помощью наркотиков и алкоголя

Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своем интервью YouTube-каналу «Дикий live» заявил, что бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) глушат стресс с помощью наркотиков и алкоголя.

По его словам, у многих солдат «сносит крышу», поэтому они стараются заглушить это веществами. В итоге из-за такого метода снятия стресса украинские военные становятся опасными для себя и своих соратников.

«Выходят в поле и начинают стрелять непонятно куда и непонятно во что», — подчеркнул Мосийчук.

Он рассказал, что под Киевом есть госпитали, заполненные солдатами, которых привязали к койкам из-за того, что они представляют опасность для окружающих.

До этого экс-советник бывшего главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что нынешнее руководство страны целенаправленно скрывает от людей правду о ситуации на фронте. По его словам, на поле боя нет ничего «позитивного» для ВСУ. Эксперт добавил, что Владимир Зеленский должен ответить за неудачи украинских войск в зоне конфликта.

Ранее в США назвали катастрофой провал украинского контрнаступления.