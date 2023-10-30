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В зоне СВО появился первый российский отряд минеров — пилотов дронов

Первый российский отряд саперов — пилотов дронов создали в зоне СВО на Украине

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Минобороны России

Российские войска создали уникальный батальон саперов — пилотов дронов в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа с позывным «Сотый», передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, членами данного подразделения стали опытные профессионалы своего дела. В их задачи входит управление современными образцами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для минирования заданных участков фронта, разведки и ликвидации техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В то же время заместитель командира взвода специального назначения, который представился позывным «Ангел», сообщил о разработке индивидуальных боеприпасов для каждого из дронов. В частности, речь идет о беспилотниках «со сбросом» и «камикадзе».

«У нас здесь изготавливаются поражающие элементы, естественно, все они взвешиваются, как и сам боеприпас, чтобы под каждый дрон подошел вес. <...> У взвода есть полевой сборочный цех вблизи переднего края», — уточнил военный.

Он добавил, что члены подразделения также модернизируют получаемые дроны. По его словам, при отсутствии боевых задач никто из представителей отряда не забывает свои навыки и продолжает оттачивать умения при помощи симуляторов.

Ранее российские военные раскрыли тактику беспилотников ВСУ благодаря перехваченному видеосигналу.

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Операция на Украине
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