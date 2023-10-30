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ЦАХАЛ сообщил об ударе по военным объектам в Сирии

ЦАХАЛ: Израиль нанес авиаудар по военным объектам в Сирии

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Amir Cohen/Reuters

Самолет израильской армии совершил удар по военным объектам на территории Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории в ответ на запуски [ракет], совершенные из Сирии по Израилю в воскресенье», — сказано в сообщении.

30 октября газета «Аль-Ватан» писала, что несколько взрывов произошли на объекте США на нефтяном месторождении «Омар», расположенном на востоке Сирии.

До этого сообщалось, что на одной из американских баз в Сирии произошли взрывы. Речь шла о военном объекте, который находится на газовом месторождении «Конико».

27 октября военно-воздушные силы США нанесли удары по территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По утверждениям Пентагона, в указанном месте располагались склады с техникой и боеприпасами иранских войск. Однако позже выяснилось, что соответствующих военных объектов в данном регионе не было.

Ранее американский президент Джо Байден прокомментировал удары по объектам страны на территории Сирии.

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