ЦАХАЛ сообщил об ударе по военным объектам в Сирии

Самолет израильской армии совершил удар по военным объектам на территории Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории в ответ на запуски [ракет], совершенные из Сирии по Израилю в воскресенье», — сказано в сообщении.

30 октября газета «Аль-Ватан» писала, что несколько взрывов произошли на объекте США на нефтяном месторождении «Омар», расположенном на востоке Сирии.

До этого сообщалось, что на одной из американских баз в Сирии произошли взрывы. Речь шла о военном объекте, который находится на газовом месторождении «Конико».

27 октября военно-воздушные силы США нанесли удары по территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По утверждениям Пентагона, в указанном месте располагались склады с техникой и боеприпасами иранских войск. Однако позже выяснилось, что соответствующих военных объектов в данном регионе не было.

Ранее американский президент Джо Байден прокомментировал удары по объектам страны на территории Сирии.