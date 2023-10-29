В Ростовской области сообщили о падении обломков сбитой воздушной цели

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова.

Глава региона уточнил, что обломки нанесли повреждения имуществу, последствия удара оцениваются.

«Сведений о пострадавших нет. Информация уточняется», — сказано в сообщении Голубева.

До этого Голубев заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) поразила цель в регионе.

28 октября Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки два самолета Воздушных сил Украины.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России и средства противовоздушной обороны (ПВО) с 1 октября текущего года уничтожили 31 самолет и три вертолета Воздушных сил Украины. Как заявили в ведомстве, речь идет о 20 самолетах МиГ-29, восьми штурмовиках Су-25, бомбардировщике Су-24, двух учебно-боевых самолетах Л-39 и трех вертолетах Ми-8.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.