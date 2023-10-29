Российские военные на одном из направлений уничтожили две украинские лодки

Представитель оперативных служб Херсонской области сообщил журналистам, что российские войска за минувшие сутки на Херсонском направлении уничтожили две лодки вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«На Херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе о. Алешкинский, место скопления живой силы противника в районе ж/д моста, место погрузки групп противника на лодки в районе населенного пункта Тягинка, выведена из строя одна единица автомобильной техники», — отметил он.

Также в оперативных службах сообщили, что в островной зоне был уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), на Каховском направлении — позиция одного из подразделений украинской армии в Гавриловке.

За прошедшие сутки украинские военные выпустили по Херсонской области 74 снаряда. Под огонь попали Саги, Песчановка, Днепряны, Алешки, Новая Маячка, Крынки, Казачьи Лагеря.

До этого боец добровольческого корпуса с позывным «Тасман» заявлял, что вооруженные силы Украины (ВСУ) сфокусировали все силы на Клещеевском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.