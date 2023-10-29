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Журналист из США назвал большую проблему Украины

Журналист Хайфон: Украина не может победить в конфликте с Россией

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Alex Babenko/AP

Американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале заявил, что Украина не может одержать победу в конфликте с Россией.

По его словам, Киеву, поверившему в фантазии Запада, нечего противопоставить Москве, а все, что ВСУ пытались противопоставить, никак не повлияло на ситуацию.

«Это большая проблема, потому что это полностью противоречит тому, что, по словам НАТО, должно было произойти», — пояснил журналист.

До этого командир группы БПЛА с позывным «Якут» говорил, что подразделения 1430-го полка ВС России уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты Bradley при атаке украинских бойцов.

Он рассказал, что подразделение отработало по целям, уничтожило два танка и два БМП с помощью FPV-дронов.

Также заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказывал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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