Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили о результатах боев на Донецком направлении

Минобороны сообщает об уничтожнии РСЗО HIMARS и 150 солдат ВСУ под Донецком

На Донецком направлении в результате боев российские войска уничтожили одну РСЗО HIMARS и 150 украинских солдат, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. ВСУ на данном направлении потеряли более 150 военнослужащих, 105-миллиметровую гаубицу М119, боевую машину РСЗО HIMARS, а также миномет 120-го калибра в районе Верхнекаменского», — заявил Астафьев.

По его данным, ВСУ предприняли три попытки наступления штурмовыми группами, которые были отражены огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

До этого командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил, что в украинской армии заканчиваются солдаты и необходимо усилить мобилизацию.

Офицер добавил, что он полностью одобряет практику массового отлова призывников украинскими военкомами прямо на улицах. По словам Шевчука, все пойманные и насильно мобилизованные украинские граждане должны «исполнять конституционный долг».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий