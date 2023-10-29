На Донецком направлении в результате боев российские войска уничтожили одну РСЗО HIMARS и 150 украинских солдат, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. ВСУ на данном направлении потеряли более 150 военнослужащих, 105-миллиметровую гаубицу М119, боевую машину РСЗО HIMARS, а также миномет 120-го калибра в районе Верхнекаменского», — заявил Астафьев.

По его данным, ВСУ предприняли три попытки наступления штурмовыми группами, которые были отражены огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

До этого командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил, что в украинской армии заканчиваются солдаты и необходимо усилить мобилизацию.

Офицер добавил, что он полностью одобряет практику массового отлова призывников украинскими военкомами прямо на улицах. По словам Шевчука, все пойманные и насильно мобилизованные украинские граждане должны «исполнять конституционный долг».

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