Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются на несправедливое к ним отношение на Западе, заявила аналитик Атлантического cовета Мелинда Хэринг в интервью Business Insider.

По ее словам, чаще всего украинские солдаты жалуются на то, что на Западе ждут от них побед, несмотря на практически полное отсутствие поддержки с воздуха.

«Вы не можете просить нас сражаться так, как не стали бы сражаться сами», — процитировала жалобы Хэринг.

Также украинские военнослужащие недовольны тем, что в ходе конфликта они представляют из себя небольшую часть населения, которая «прыгает выше головы». В то время как остальные жители Украины якобы наслаждаются спокойной жизнью в тылу.

До этого в Киеве, Одессе и Полтаве прошли митинги с требованием демобилизации военных.

Семьи бойцов вышли на площади с плакатами «Демобилизацию нашим защитникам!» и «Мой муж на войне уже 586 дней. Пришло время других» и т.п.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.