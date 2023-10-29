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В Японии высказались по ситуации на Ближнем Востоке

Глава МИД Японии заявила, что обеспокоена расширением операции ЦАХАЛ в Газе

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Julia Nikhinson/Reuters

Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что в Токио смотрят на расширение операции ЦАХАЛ в Газе с обеспокоенностью, сообщает телеканал NHK.

«Мы пристально и с большой обеспокоенностью следим за этой ситуацией. В сотрудничестве с другими странами и путем взаимодействия с вовлеченными сторонами мы активно работаем над скорейшим прекращением обострения и обеспечением условий для гуманитарной деятельности», — заявила Камикава.

До этого стало известно содержание российского проекта резолюции по Израилю и Газе.

14 октября Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Однако против этого проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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