ХАМАС потребовал освобождения палестинских заключенных

Представитель военного крыла радикального движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Обейда потребовал освобождения палестинских заключенных взамен на удерживаемых организацией израильских заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Освободить пленных врага можно будет только освободив всех палестинских заключенных в его тюрьмах», — сказал Обейда в видеообращении, опубликованном на медиаресурсах движения.

По его словам, если израильская сторона хочет немедленно решить вопрос с заложниками и заключенными, в ХАМАС готовы на это. Движение также согласно совершить обмен в несколько этапов, если Израилю нужна возможность «разделить это досье».

До этого член политического бюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявлял РИА Новости, что палестинское движение не готово отпустить израильских военнослужащих, взятых в плен в ходе боевых действий. Он отмечал, что освобождение солдат требует проведения отдельных переговоров.

28 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что палестинское движение должно освободить заложников без каких-либо требований и условий. Дипломат сообщил о пленных женщинах с детьми и назвал лишение их свободы военным преступлением.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».