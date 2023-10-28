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Германия перебросила более 1 000 солдат на Ближний Восток

DPA: ФРГ перебросила тысячу солдат на Ближний Восток для эвакуации немцев

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Wolfgang Rattay/Reuters

Вооруженные силы Германии перебросили более 1 000 военнослужащих на Ближний Восток для проведения возможной операции по эвакуации немецких граждан из зоны конфликта, сообщило информационное агентство DPA, ссылаясь на представителей силовых ведомств в Берлине.

«Бундесвер перебросил более 1 000 солдат на Ближний Восток для возможной эвакуации немецких граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство военнослужащих сейчас находятся в режиме готовности на Кипре.

По словам источников, все будет зависеть от дальнейшего хода событий, который невозможно спрогнозировать.

До этого газета Bild писала, что Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) из-за эскалации палестино-израильского конфликта перебросил на Кипр специальные подразделения, которые смогут при необходимости эвакуировать граждан Германии.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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