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В Херсоне произошли взрывы

Глава Херсонской ГВА Мрочко вновь сообщил о взрывах в Херсоне

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РИА Новости

Звуки взрывов были слышны в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом городской администрации (ГВА) Роман Мрочко.

По его словам, взрывы были слышны в прибрежных районах города. В настоящее время в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Утром 28 октября Мрочко сообщал о нескольких взрывах в Херсоне. Согласно информации главы ГВА, удар пришелся с левого берега, взрывы зафиксированы в центральной части города.

27 октября пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что в ночь на пятницу на юге Украины был поражен инфраструктурный объект.

До этого на Украине сообщили о взрывах в Днепре и Одесской области.

10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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