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Экс-разведчик заявил, что США не способны спасти Украину от поражения

Экс-разведчик Риттер: США не могут предотвратить поражения Украины в конфликте

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Rich Schultz/AP

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что США не способны спасти Украину от поражения в конфликте.

«Можем ли мы продолжать политику, которая приведет к гибели еще сотни тысяч украинских солдат — да. <…> Отправлять ВСУ самолеты, чтобы увидеть, как их сбивают в огромном количестве», — сказал он.

Риттер полагает, что Соединенные Штаты не могут оказывать эффективную поддержку даже одному государству, и тем более не способны помогать Украине и Израилю одновременно. По его мнению, внешнеполитический курс Белого дома привел к тому, что ВС РФ уничтожают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) и военную инфраструктуру.

До этого Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что российские средства ПВО полностью уничтожили авиацию Вооруженных сил Украины. Также экс-разведчик раскрыл тревожную для Украины деталь в действиях Соединенных Штатов.

Кроме этого, экс-разведчик, комментируя заявление Джонсона о разделении помощи для Украины и Израиля, подчеркивал, что «это конец» для Киева.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.

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