ХАМАС сообщил об ударах по израильской военной базе

Бригады «Аль-Кассам» (боевое крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС) обстреляли израильскую военную базу Зиким. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«Бригады «Аль-Кассам» подвергли ракетному обстрелу базу Зиким», — говорится в сообщении ХАМАС.

База Зиким находится недалеко от границы с сектором Газа. Пляж Зиким был одним из мест, через которые боевики палестинского движения вторглись на территорию Израиля 7 октября, захватив десятки граждан в заложники. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху тогда объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила название «Железные мечи», ее главной целью было названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября ЦАХАЛ сообщил о расширении действий наземных сил в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили о провале наступления Израиля после расширения наземной операции.