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В ХАМАС назвали провалом попытку наступления ЦАХАЛ с трех направлений

ХАМАС заявил о провале попытки наступления Израиля на Газу с трех направлений

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Ismail Zaydah/Reuters

Попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа не увенчалась успехом, в ЦАХАЛ столкнулись с серьезными потерями, рассказал член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака. Об этом сообщает канал Al Mayadeen.

«Попытка наземного вторжения через три направления на сектор Газа провалилась этой ночью... Армия понесла большие потери», — пояснил Барака.

Также член руководства палестинского движения добавил, что Израиль задействовал вертолеты для эвакуации военнослужащих с поля боя.

Перед этим в ХАМАС заявили о противостоянии вторжению армии Израиля на северо-востоке Газы.

Израильские власти отвергли ближневосточную резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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