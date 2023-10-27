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Экс-разведчик заявил об удивлении в США из-за мощи российской ПВО

Экс-разведчик Риттер: США не понимают, как Россия сбивает истребители ВСУ

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РИА Новости

США не понимают, каким образом РФ удалось создать такую систему противовоздушной обороны в зоне СВО, которая сбивает практически все украинские самолеты. Об этом на YouTube-канале журналиста Гарланда Никсона рассказал бывшей военный разведчик США Скотт Риттер.

«Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители [ВСУ] сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами и АВАКСами (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения — «Газета.Ru»), наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит», — сказал Риттер.

По словам специалиста, у российской системы ПВО имеется несколько уровней защиты, что позволяет ей сбивать все объекты, взлетающие со стороны противника. Такая система, полагает Риттер, обеспечит России превосходство в воздухе даже над США в гипотетической войне. Экс-разведчик уверен, что американские самолеты будут просто «испаряться в воздухе».

До этого Скотт Риттер отмечал, что российские военные «разнесли в пух и прах ключевую технику ВСУ» благодаря средствам ПВО.

Ранее Скотт Риттер раскрыл тревожную для Украины деталь в действиях Соединенных Штатов.

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