Стало известно об использовании Израилем шпионского ПО для поиска заложников

Израиль использует Pegasus и другие шпионские программы для обнаружения заложников в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, компании — разработчики таких программ, в числе которых NSO Group и Candiru, получили просьбы Израиля по модернизации своих программ, чтобы выполнить поставленные задачи. Как указали источники Bloomberg, сотрудничество ведется в основном на бесплатной основе.

Издание Haaretz также писало, что Израиль использует шпионские программы для поиска заложников с середины октября. По данным газеты, израильская сторона привлекла также компании Rayzone, Paragon, Cobwebs, ActiveFence и другие. Издание отметило, что обычно эти разработчики не контактируют между собой, поскольку работают в разных областях или конкурируют, однако в последние недели они объединились для совместной работы.

До этого официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие израильских войск добывают информацию о похищенных на границе с сектором Газа.

27 октября издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля писало, что по меньшей мере 233 заложника были похищены и доставлены в сектор Газа 7 октября.

Ранее власти Израиля заявили, что откажутся от проведения наземной операции, если ХАМАС «безоговорочно сдастся» и освободит заложников, подробности – в материале «Газеты.Ru».