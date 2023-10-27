Стало известно о трех попытках атаки Курской АЭС украинскими дронами

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) трижды попытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) в городе Курчатове накануне вечером. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что первый беспилотник был обнаружен примерно в 20:20 (совпадает с мск) около контрольно-пропускного пункта административного комплекса АЭС. Как сообщает Shot, аппарат был снабжен неизвестным взрывным устройством, которое не сдетонировало. Позднее он был изъят специалистами для дальнейшего уничтожения.

По информации Telegram-канала, падение второго дрона было зафиксировано военными около 21:30 уже на территории атомной электростанции в зоне кинологического городка. Беспилотник был перехвачен и посажен средствами противовоздушной обороны (ПВО) и также не сдетонировал. Как уточняет Shot, территория падения оцеплена — планируется обследование и уничтожение аппарата.

Третий дрон, по данным Telegram-канала, был перехвачен в районе 23:40. Он упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. В результате повреждения получил фасад здания склада, никто не пострадал.

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией Курской области.

Вечером 26 октября российское оборонное ведомство также сообщало о пресечении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Курской области.

Ранее российские ученые придумали способ полного саморазрушения беспилотника в случае попадания к противнику.