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В неудачных атаках под Купянском ВСУ потеряли до 225 военных

Минобороны: бойцы ВС России отбили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка войск России «Запад» отразила шесть атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Украинские силы потеряли примерно 225 военных, танк, бронемашину «Козак», пикап, самоходную гаубицу «Гвоздика» и два минометных расчета, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Как пояснил Зыбинский, ударами авиации и огнем артиллерии отбито шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах деревень Сергеевка, Тимковка и Синьковка.

Также экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по пунктам временной дислокации, скоплениям техники подразделений 43-й механизированной бригады в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки.

В то же время артиллерией группировки в ходе противодействия артиллерии ВСУ уничтожены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и два минометных расчета.

До этого российские соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку украинских военных высадиться на остров Алешкинский. По словам представителя оперативных служб Херсонской области, российские военные уничтожили украинских бойцов на правом берегу под Херсоном. Ликвидированы две вражеские лодки и 10 военных ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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