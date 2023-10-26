Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ пожаловались на тяжелое положение под Красным Лиманом

Onet: ВСУ рассказали о тяжелом положении под Красным Лиманом из-за россиян

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Представители вооруженных сил Украины рассказывают, что под Красным Лиманом сложилась критическая ситуация и российские войска смогли перехватить инициативу на фронте. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает польский портал Onet.

«Сегодня очень многое говорит о том, что русские перехватывают инициативу на фронте. Особенно тревожная информация поступает с его восточного участка, где натиск русских особенно силен. Воюющие в районе [Красного] Лимана рассказывают, что так тяжело там не было с октября прошлого года», — говорится в материале издания.

Авторы публикации отмечают, что Москва перехватила преимущество за счет неудавшейся летней кампании ВСУ. По мнению журналистов, РФ смогла нарастить производство оружия и боеприпасов в то время, как западным странам не удается догнать темпы работы российского военно-промышленного комплекса.

В статье называют фиаско летнего контрнаступления ВСУ «подлинной реальностью».

Ранее в Запорожской области сообщили о взятии под контроль крупного опорного пункта ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий