ВСУ пожаловались на тяжелое положение под Красным Лиманом

Представители вооруженных сил Украины рассказывают, что под Красным Лиманом сложилась критическая ситуация и российские войска смогли перехватить инициативу на фронте. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает польский портал Onet.

«Сегодня очень многое говорит о том, что русские перехватывают инициативу на фронте. Особенно тревожная информация поступает с его восточного участка, где натиск русских особенно силен. Воюющие в районе [Красного] Лимана рассказывают, что так тяжело там не было с октября прошлого года», — говорится в материале издания.

Авторы публикации отмечают, что Москва перехватила преимущество за счет неудавшейся летней кампании ВСУ. По мнению журналистов, РФ смогла нарастить производство оружия и боеприпасов в то время, как западным странам не удается догнать темпы работы российского военно-промышленного комплекса.

В статье называют фиаско летнего контрнаступления ВСУ «подлинной реальностью».

Ранее в Запорожской области сообщили о взятии под контроль крупного опорного пункта ВСУ.