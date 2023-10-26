На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск российские войска с помощью авиации, артиллерии и ударов тяжелых огнеметных систем за сутки отразили шесть атак штурмовых групп вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Министерства обороны, противник потерял до 225 военнослужащих.

Бои велись в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Сергеевка в ЛНР.

Помимо людей ВСУ потеряли танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого российские соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку украинских военных высадиться на остров Алёшкинский. По словам представителя оперативных служб Херсонской области, российские военные уничтожили украинских бойцов на правом берегу под Херсоном. Получилось ликвидировать две вражеские лодки и 10 боевиков ВСУ.

Также в Запорожской области на Ореховском направлении бойцы ВСУ пытались дважды пойти в наступление.

Ранее тульские десантники пресекли попытку прорыва ВС Украины у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.