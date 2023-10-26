В ХАМАС заявили о сбитом вертолете ЦАХАЛ

Боевое крыло ХАМАС — Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» — сообщило о сбитом вертолете ЦАХАЛ. Сообщение размещено Telegram-канале Боевого крыла ХАМАС, передает РИА Новости.

«Выпустили ракету Sam7 в направлении вертолета противника к востоку от лагеря Эль-Бурейдж. Наши бойцы утверждают, что зафиксировано попадание», — сообщили в ХАМАС.

Отмечается, что вертолет пролетал над сектором Газа.

До этого ЦАХАЛ сообщил, что Израиль предпринял вылазку в сектор Газа с применением танков.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.