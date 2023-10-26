Израильские танки вошли в сектор Газа

Армия обороны Израиля совершила рейд в сектор Газа с применением танков. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Сообщается, что вылазка была предпринята в рамках подготовки к «следующим этапам боевых действий», то есть наземной операции. Координацию вылазки производила бригада Гивати.

«В ходе операции солдаты обнаружили и нанесли удары по многочисленным террористам, террористической инфраструктуре и пусковым установкам противотанковых ракет, а также подготовили поле боя. По окончании акции солдаты покинули этот район», — сообщили в ЦАХАЛ.

До этого Радио Армии Израиля сообщило о вылазке ЦАХАЛ в сектор Газа и назвало ее крупнейшей с начала войны Израиля и ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Силы движения выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.