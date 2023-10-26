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ЕС сильно отстает от планов предоставить Украине 1 млн снарядов

ЕС отстает от планов предоставить Украине 1 млн снарядов, план выполнен на 30%

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Global Look Press

Согласно информации, полученной агентством Bloomberg от источников, Европейский союз (ЕС) отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту. По данным агентства, выполнение этого плана составляет примерно 30%.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что ЕС доставит обещанные боеприпасы на Украину к февралю 2024 года.

Агентство указывает, что, согласно источникам и документам, выполнение плана составляет приблизительно 30%.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок за время СВО посетила Киев дважды. 20 февраля 2023 года в Киев прибыл с необъявленным визитом президент США Джо Байден. 20 апреля 2023 года в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также с необъявленным визитом.

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Марио Драги также посетили Киев.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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