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Киев не имеет представления, сколько человек может призвать в армию

В Верховной раде нет представления о численности мобилизационного ресурса

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Gleb Garanich/Reuters

Власти Украины не имеют полного понимания о количестве лиц, которые могут быть призваны в армию. Как сообщает ТАСС, вопрос о мобилизационном ресурсе поднял член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

По словам депутата, военные откровенно признают, что не имеют четкого представления о состоянии ресурса мобилизации. Он заявил, что запуск электронного реестра военнообязанных и призывников под названием «Оберег» не решит данный вопрос. Эта база данных, как указал Рахманин, началась с бумажной документации, а затем вводилась в электронном виде. Однако большое количество людей сменило место жительства на Украине или выехало за рубеж. Подсчитать их всех нереально, отметил парламентарий.

Ранее Верховная рада зарегистрировала законопроект, в соответствии с которым на Украине военнообязанным предлагается разрешить выезд за границу в обмен на ежемесячные отчисления на нужды Вооруженных сил Украины.

До этого глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что украинские власти находятся в поисках юридических механизмов, как вернуть и наказать военнообязанных, которые незаконно покинули страну.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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