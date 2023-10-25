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Геремеев назначен командиром батальона МО в Чечне

Делимханов сообщил о назначении Еремеева командиром батальона им. шейха Мансура

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что командиром нового батальона министерства обороны в Чечне назначен Руслан Геремеев. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Делимханова, инициатором создания батальона стал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Идет формирование нового батальона Министерства обороны, который будет носить имя одного из известнейших и выдающихся чеченцев, первого имама Кавказа шейха Мансура», — заявил Делимханов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в республике завершается формирование нового батальона, который будет носить имя первого имама Кавказа Шейха Мансура. По словам руководителя региона, он вместе с командиром подразделения Русланом Геремеевым побывал на строительной площадке в городе Гудермесе, где осуществляется строительство и реконструкция военного объекта для размещения личного состава батальона. Он заявил, что работы находятся на завершающей стадии.

Он также сообщил, что для военных были оборудованы строевой плац. Кроме того, появилась столовая на 100 посадочных мест, парковка, помещение для намаза и многое другое.

Ранее Кадыров обратился к записывающим «видео с жалобами» военным.

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