В ХАМАС заявили об обстреле израильского города

Боевое крыло ХАМАС («Исламское движение сопротивления») заявило об обстреле израильского города Эйлат. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ХАМАС.

«Бригады Аль-Кассама обстреляли Эйлат ракетой «Аяш-250» (ракета с дальностью полета более 250 км. — «Газета.Ru»)», — сообщили в ХАМАС.

Подчеркивается, что обстрел стал ответом на преступления «сионистов» в отношении мирных жителей.

До этого боевое крыло ХАМАС заявило о запуске ракеты R-160 в сторону Хайфы.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.