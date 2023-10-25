ЦАХАЛ сообщил, что в Палестине были задержаны несколько сотен членов ХАМАС

По данным ЦАХАЛ, на территории Западного берега реки Иордан задержаны 608 членов ХАМАС, а всего — около 900 палестинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

«По состоянию на сегодняшний день с начала военных действий в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу задержаны 930 разыскиваемых лиц, не менее 608 из которых связаны с террористической организацией ХАМАС», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее пресс-секретарь ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Мунзир Хайек, который представляет интересы организации в Газе заявил, что столкновения между палестинскими отрядами сопротивления и израильской армией в перспективе охватят всю территорию Палестины.

Представитель повторил «предупреждение ФАТХ» о том, что «свои «плоды» дали осквернения христианских и мусульманских святынь, нападения на христианских паломников и церкви. На особом счету — удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа и гонения палестинцев на Западном берегу.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».