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Минобороны Казахстана опровергло открытие в стране центра НАТО

Минобороны Казахстана: в республике не открывался миротворческий центр НАТО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В Казахстане не открывался миротворческий центр НАТО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее некоторые российские СМИ писали, что в республике открылся такой центр.

Как пояснили в ведомстве, 23 октября в Алма-Ате прошло официальное открытие нового конференц-зала Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма.

Данный центр функционирует с 2006 года как учебное учреждение, предназначенное для развития миротворческой составляющей вооруженных сил страны, отметили там.

В пресс-службе Минобороны Казахстана также подчеркнули, что этот центр является республиканским государственным учреждением дополнительного образования Министерства обороны республики, а его основной целью является языковая подготовка и подготовка военного и другого персонала к участию в миротворческих операциях по стандартам ООН, а также подготовка национального миротворческого контингента перед отбытием на миссии ООН.

25 октября президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-­Жомарта Токаева с Днем республики.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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