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Австралия направит дополнительные войска на Ближний Восток

Минобороны Австралии заявило об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке

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Seaman Matthew Lyall/Us Navy/Global Look Press

Министерство обороны Австралии заявило об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны страны Ричарда Марлза.

«Мы отправили еще два самолета на Ближний Восток, а также экипаж и поддерживающий персонал», — заявил Марлз.

Таким образом, авиационная группировка ВВС Австралии в регионе выросла до трех самолетов, а кроме того, увеличилось число офицерского состава, который будет командовать расширенной группировкой сил.

Марлз отметил, что не будет раскрывать, где именно будут размещены дополнительные силы австралийской армии в регионе.

До этого стало известно, что более 20 американских военнослужащих были ранены в обстрелах военных баз США на Ближнем Востоке, которые участились в последнее время.

Соединенные Штаты обладают разветвленной сетью военных баз на Ближнем Востоке — в том числе незаконных, размещенных в Сирии без мандата ООН или согласования с законным правительством страны.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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