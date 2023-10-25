Штурмовые подразделения российской армии могут получить новые автоматы АШ-12

Министерство обороны России с целью качественного усиления огневых возможностей своих подразделений намерено вооружить отряды «Шторм» и разведывательно-штурмовые бригады крупнокалиберными автоматами АШ-12. Об этом, ссылаясь на источники в военном ведомстве, сообщает газета «Известия».

По мнению известного военного эксперта Владислава Шурыгина, штурмовые отряды, учитывая перспективы наступления в специальной военной операции, сейчас будут ключевыми на фронте. Поэтому автомат АШ-12, обладающий крайне мощными патронами, должен эффективно проявлять себя в городских боях.

В свою очередь ветеран подразделений специального назначения с позывным «Скат» отметил, что в случае принятия на вооружения штурмовыми отрядами АШ-12 необходимо создать большой запас крупнокалиберных патронов, способных эффективно поражать цели в средствах защиты и пробивать укрытия и полевые укрепления.

В настоящее время, утверждает издание, опытная партия АШ-12 уже направлена на испытание в зону боевых действий. По итогам этих испытаний и будет принято окончательное решение.

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