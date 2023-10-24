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Кадыров сообщил о формировании нового батальона в Чечне

Кадыров: формирование нового батальона имени Шейха Мансура завершается в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в республике завершается формирование нового батальона, который будет носить имя первого имама Кавказа Шейха Мансура.

По словам руководителя региона, он вместе с командиром подразделения Русланом Геремеевым побывал на строительной площадке в городе Гудермесе, где осуществляется строительство и реконструкция военного объекта для размещения личного состава батальона. Он заявил, что работы находятся на завершающей стадии.

«В максимально сжатые сроки специалисты провели масштабную реконструкцию четырех казарм и еще две построили. Заменены все инженерные коммуникации, завезена необходимая мебель», — написал Кадыров.

Он также сообщил, что для военных были оборудованы строевой плац. Кроме того, появилась столовая на 100 посадочных мест, парковка, помещение для намаза и многое другое.

«По окончании всех работ здесь будут отличные условия для военнослужащих», — указал Кадыров.

Он добавил, что именно эта задача является главной при формировании боевых подразделений.

До этого Кадыров заявил, что еще одна группа добровольцев отправилась из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее Кадыров обратился к записывающим «видео с жалобами» военным.

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